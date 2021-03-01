Быстрый займ онлайн в мобильном приложении Kreditomat

Арман Жаманкараев
г.Алматы
Kreditomat - гениальное и полезное приложение для всего населения Казахстана. Я в восторге. Никаких минусов. 100% плюсов. Комментарий мой очевиден и положителен. Ставлю 5 звёзд. Естественно 5 звёзд. Спасибо Kreditomat!
01.03.2021
Elena Olmisekova
г.Алматы
Отличное приложение. Одобрили сразу, сняла без всяких карт по коду в банкомате. Спасибо за отличный сервис.
05.05.2021
Индира Боранбаева
г.Алматы
Ни разу не подводил Kreditomat. Начинала с 10 тысяч тенге, сейчас могу взять 130 000 тенге. Когда реально нужны деньги смело идёшь и берёшь. Не нужно звонить искать, просить ни у кого, главное правильно рассчитать время до зарплаты
13.04.2021
Maxim Chigreyev
г.Алматы
Брал заём впервые, очень удивил сервис. Быстрота и оперативность на высоком уровне. Всем советую пользоваться этим приложением. Буду пользоваться в дальнейшем только этим сервисом.
18.05.2021
Бахытжан Омирбек
г.Алматы
Хорошее приложение. Выручает особенно в те дни, когда до зарплаты еще неделя. А те люди, кто жалуются, то сами виноваты. Вам пишется когда и сколько возвращать, перед тем как получить деньги. А после того как взяли, будьте любезны платить.
29.03.2021
Мико Одиночка
г.Алматы
Очень удобное приложение и легко все сделать: оформить и получить. Никаких лишних вопросов. Спасибо вам за помощь и удобства. Молодцы!
25.04.2021
Юлия Андронова
г.Алматы
«Kreditomat.kz»- удобный сервис! Выгодные тарифы. Можно получить заём из любого уголка страны, нет необходимости куда-либо идти.
07.05.2021
Юлия Шевелева
г.Алматы
Помогло в нужное время. Займы на карту. Искала много подходящих вариантов, но только это приложение приглянулось мне.
20.03.2021
Ликусик Яук
г.Алматы
Здравствуйте! Ничего не знаю, брала займ и сразу пришли деньги на карту. Благодарю 🥰 выручили прямо в трудную минуту, столько радости было.
10.05.2021
Нур Кз
г.Алматы
Пользуюсь этим приложением уже давно, поднялся до статуса “лейтенанта” и сумма займа 145.000 тенге. Одобрение моментальное и 100% !!! ТАК ЧТО ВСЕМ СОВЕТУЮ!!!
21.04.2021
Ерасыл Пулатов
г.Алматы
Өте керемет. Акша керек кезде береді
28.03.2021
Жанна Ильясова
г.Алматы
Маган унады. Супер
02.02.2021
Дархан Толенбек
г.Алматы
Керемет, тамаша. Рахмет! Керек кезде аламыз Алла разы болсын
17.05.2021
Азамат Гайниев
г.Алматы
Керемет көмектесті рахмет!
28.03.2021
Санавар Туремуратова
г.Алматы
Бəрі керемет👍 Тез əрі оңай.
03.05.2021