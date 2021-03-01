Быстрый займ онлайн в мобильном приложении Kreditomat

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2000

145 000


5

21

Сумма займа

72 500 тенге

Срок Займа

14 дней

Сумма возврата

72 500 тенге

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*Микрокредит вы можете оформить исключительно в мобильном приложение. Кредитный калькулятор предназначен только для ознакомления с условиями кредитования

Как взять микрокредит?

Сделайте сэлфи

Лицо должно быть видно
полностью

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Сфотографируйте
удостоверение

Поместите удостоверение
в рамку на экране телефона

gif-2

Снимайте деньги

На любую карту или наличными
по коду в любом банкомате страны

gif-3

Для того чтобы получить микрокредит на карту, необходимо:

  • Скачать мобильное приложение, ввести номер телефона и подтвердить его SMS-кодом
  • Сделать фото удостоверения личности с двух сторон и селфи
  • Выбрать необходимую сумму и срок микрокредита
  • В личном кабинете нажать кнопку «Получить деньги»
  • Выбрать способ «Получение на карту»
  • Ввести данные вашей банковской карты для получения денег.
  • Подписать договор SMS-кодом
  • Деньги моментально зачисляются на вашу карту после подписания договора!
Как получить

Для того чтобы получить микрокредит наличными в терминале Kreditomat необходимо:

  • Найдите в своем городе терминал Kreditomat
  • Нажмите на кнопку «Получить заём»
  • Введите свой номер телефона и подтвердите его SMS-кодом
  • Отсканируйте удостоверение личности с двух сторон
  • Сделайте снимок лица
  • Выберите необходимую сумму и срок микрокредита и способ получения
    “Получить на карту” или “Получить прямо сейчас в терминале” наличными
  • Подпишите договор в терминал
  • Сумма микрокредита отобразится в «Личном кабинете»
Как получить

Для того чтобы получить деньги по коду в банкоматах «Halyk Bank»:

  • Скачайте мобильное приложение , введите свой номер телефона
    и подтвердите его SMS-кодом
  • Сделайте селфи и фото удостоверения личности с двух сторон
  • Выберите необходимую сумму и срок микрокредита
  • В личном кабинете нажмите кнопку «Получить деньги» и выбрать способ «Наличные в банкомате»
  • Подписшите договор SMS-кодом
  • Далее на ваш мобильный номер будет направлен секретный код, состоящий из двух частей.
  • Для снятия наличных в любом банкомате Halyk Bank необходимо
    последовательно ввести телефонный номер,
    первую и вторую часть кода и сумму - одобренного микрокредита.
    Если все данные введены корректно, банкомат выдаст деньги.
Как получить

Для того чтобы получить микрокредит на QIWI кошелек,

  • Скачайте мобильное приложение, введите свой номер телефона и подтвердите его SMS-кодом
  • Сделайте селфи и фото удостоверения личности с двух сторон
  • Выберите необходимую сумму и срок микрокредита
    В личном кабинете нажмите кнопку «Получить деньги»
  • Выберите способ «Получение через QIWI-кошелек»
    Укажите номер телефона QIWI-кошелька на который будут отправлены деньги
  • Подпишите договор SMS-кодом
    Сумма микрокредита отобразится в «Личном кабинете»
Как получить

Для того чтобы получить микрокредит по секретному коду в терминале , необходимо:

  • Скачайте мобильное приложение, введите свой номер телефона и подтвердите его SMS-кодом
  • Сделайте селфи и фото удостоверения личности с двух сторон
  • Выберите необходимую сумму и срок микрокредита
  • Выберете способ «Наличные в терминале»
  • Приложение сформирует одноразовый восьмизначный код для получения денег, который придет в виде SMS-сообщения. Код действителен в течение трех дней. Никому не озвучивайте и не отправляйте код для снятия денежных средств!
  • Для снятия наличных по коду в терминалах Kreditomat.kz необходимо последовательно ввести телефонный номер и восьмизначный код из SMS-сообщения
  • Подписать договор в терминале
Как получить

О нас

Быстрый займ онлайн в мобильном приложении Kreditomat

В Kreditomat.kz можно получить деньги всего за минуту,
без заполнения анкет, без справок и поручителей,
одобрением до 100% во всех городах Казахстана 24/7
и получением средств на карту, наличными без карты по коду в банкомате, наличными через терминал Kreditomat.kz.


Компания находится в постоянном развитии и подключает все больше удобных услуг для клиента. Следите за нашими обновлениями в социальных сетях: Instagram


У нашего клиента больше нет необходимости обращаться в банк или заполнять анкеты на сайтах МФО, тратить свое время на очереди, бюрократические процедуры и долго ждать.


3 простых шага помогут получить микрокредит в рекордно быстрые сроки:
- Скачать приложение и ввести номер мобильного телефона;
- Сделать селфи и фото удостоверения личности с 2-х сторон;
- Выбрать сумму, принять условия договора и получить деньги удобным способом.

В Казахстане и во всем мире никто не выдает микрокредит быстрее, чем Kreditomat.kz.


Преимущества Kreditomat.kz:


- Самое быстрое рассмотрение заявки


Приложение автоматически принимает решение по заявке с одобрением до 100% в течение нескольких секунд. Весь процесс скачивания, регистрации и подачи заявки занимает не более минуты. Деньги вы получаете моментально


- Работаем 24/7


Наш сервис работает круглосуточно. Вы можете получить деньги в любой момент, когда они вам понадобились.


- Простые и понятные условия


Удобное, быстрое и простое получение микрокредита без справок и поручителей. Необходимо только удостоверение личности и номер мобильного телефона


-Различные способы получения денег:


- на карту любого банка;
- наличными без карты в банкоматах Halyk Bank;
- наличными без карты в терминалах Kreditomat.kz;
- на Qiwi-кошелек.

Дополнительные услуги в процессе подключения, следите за обновлениями Kreditomat.kz


Ответственность и гарантия безопасности


Микрокредит мобильном приложении Kreditomat.kz— это безопасный способ быстро получить деньги, не выходя из дома. При оформлении не нужны справки и документы. Отсутствуют скрытые платежи и комиссии. Мы гарантируем полную конфиденциальность и безопасность хранения данных клиента. Уникальные скоринговые алгоритмы и программы позволяют мгновенно идентифицировать клиента, подавшего заявку. Обмануть систему невозможно, а попытки сделать это, приводят к тому, что такой клиент сразу заносится в глобальный black list, и больше никогда не сможет воспользоваться услугами финансовых компаний.

Персональные данные и сопутствующая информация, которую заёмщик предоставляет при регистрации и подаче заявки, полностью конфиденциальна, и не будет использована третьими лицами.

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по данному бесплатному номеру: +7 (727) 364 8888 или
задайте нам интересующий Вас вопрос:




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FAQ: вопрос-ответ

Оплату можно произвести:
1) через терминал Kreditomat.kz (бесплатно)
Для того, чтобы произвести погашение с помощью банкоматов Kreditomat / DOZP, необходимо:
Найти ближайший к вам терминал KREDITOMAT.KZ;
Ввести номер телефона/ИИН;
Внести через купюроприемник сумму погашения;
2) через Qiwi терминал. (Выбираете «оплата услуг» - погашение кредитов/фин.услуг - МКО/МФО – kreditomat.kz), (при оплате взимается комиссия за осуществление перевода от 1 - 3%).
Оплату с помощью карты Вы можете произвести в мобильном приложении.
Для этого вам необходимо в «Личном кабинете» нажать кнопку «оплатить микрокредит».
Выбрать удобный способ погашения (банковской картой).
Выбрать карту, с которой необходимо списать деньги, либо добавить новую.
В случае успешной оплаты вы получите уведомление.
Оформить микрокредит можно в мобильном приложении или в терминале Kreditomat.kz.

Для оформления микрокредита с помощью мобильного приложения скачайте приложение и пройдите короткую регистрацию: введите номер телефона, на который будет отправлен код подтверждения; отсканируйте оригинал удостоверения личности с двух сторон и сделайте селфи. Остается выбрать нужную сумму, срок, удобный способ получения денег, а так же принять условия договора.

Для получения микрокредита в терминале необходимо найти ближайший терминал Kreditomat.kz. Не забудьте взять с собой удостоверение личности. Далее происходит поэтапное заполнение данных. Необходимо отсканировать удостоверение личности с двух сторон, сфотографировать лицо (нужно смотреть прямо в камеру терминала). При одобрении кредита и ознакомлении с его условиями , терминал выдает заем. Данная процедура занимает 5 минут.

С адресами расположения терминалов Вы можете ознакомиться на сайте Kreditomat.kz.
Уважаемый клиент, продление Договора на тех же условиях можно произвести, оплатив начисленную сумму вознаграждения. Вы можете продлить микрокредит удобным для Вас способом:
1) через терминал Kreditomat. Выбираете услугу «Продлить» (бесплатно)

2) через Qiwi терминал .Выбираете «оплата услуг» - погашение кредитов/фин.услуг - МКО/МФО – kreditomat.kz- пролонгация, (при оплате взимается комиссия за осуществление перевода от 1 - 3%).

3) через «Лличный кабинет» приложения kreditomat.kz, указав номер своего мобильного телефона. Для того чтобы продлить заем через мобильное приложение, вам необходимо в «Личном кабинете» нажать кнопку «оплатить микрокредит».

Выбрать удобный способ погашения (Например банковской картой).
Выбрать карту, с которой необходимо списать деньги, либо добавить новую.
Когда приложение будет запрашивать сумму для оплаты, будет указана сумма для продления и для погашения. Вам необходимо ввести сумму для продления и нажать «оплатить» (взимается комиссия за осуществление перевода от 1,5 - 2,5%).

1) Фотографии удостоверения личности получились мутными/ не видно ИИН.
2) Селфи нечеткое/ система не может распознать вашу текущую фотографию.
3) Возраст не совпадает с регламентом компании (от 18 до 68 лет).
4) Кредитная история в нашей организации была испорчена.
5) Не выплачен предыдущий микрокредит.
6) Другие причины.
Отзывы клиентов

Арман Жаманкараев
г.Алматы

Kreditomat - гениальное и полезное приложение для всего населения Казахстана. Я в восторге. Никаких минусов. 100% плюсов. Комментарий мой очевиден и положителен. Ставлю 5 звёзд. Естественно 5 звёзд. Спасибо Kreditomat!

01.03.2021

Elena Olmisekova
г.Алматы

Отличное приложение. Одобрили сразу, сняла без всяких карт по коду в банкомате. Спасибо за отличный сервис.

05.05.2021

Индира Боранбаева
г.Алматы

Ни разу не подводил Kreditomat. Начинала с 10 тысяч тенге, сейчас могу взять 130 000 тенге. Когда реально нужны деньги смело идёшь и берёшь. Не нужно звонить искать, просить ни у кого, главное правильно рассчитать время до зарплаты

13.04.2021

Maxim Chigreyev
г.Алматы

Брал заём впервые, очень удивил сервис. Быстрота и оперативность на высоком уровне. Всем советую пользоваться этим приложением. Буду пользоваться в дальнейшем только этим сервисом.

18.05.2021

Бахытжан Омирбек
г.Алматы

Хорошее приложение. Выручает особенно в те дни, когда до зарплаты еще неделя. А те люди, кто жалуются, то сами виноваты. Вам пишется когда и сколько возвращать, перед тем как получить деньги. А после того как взяли, будьте любезны платить.

29.03.2021

Мико Одиночка
г.Алматы

Очень удобное приложение и легко все сделать: оформить и получить. Никаких лишних вопросов. Спасибо вам за помощь и удобства. Молодцы!

25.04.2021

Юлия Андронова
г.Алматы

«Kreditomat.kz»- удобный сервис! Выгодные тарифы. Можно получить заём из любого уголка страны, нет необходимости куда-либо идти.

07.05.2021

Юлия Шевелева
г.Алматы

Помогло в нужное время. Займы на карту. Искала много подходящих вариантов, но только это приложение приглянулось мне.

20.03.2021

Ликусик Яук
г.Алматы

Здравствуйте! Ничего не знаю, брала займ и сразу пришли деньги на карту. Благодарю 🥰 выручили прямо в трудную минуту, столько радости было.

10.05.2021

Нур Кз
г.Алматы

Пользуюсь этим приложением уже давно, поднялся до статуса “лейтенанта” и сумма займа 145.000 тенге. Одобрение моментальное и 100% !!! ТАК ЧТО ВСЕМ СОВЕТУЮ!!!

21.04.2021

Ерасыл Пулатов
г.Алматы

Өте керемет. Акша керек кезде береді

28.03.2021

Жанна Ильясова
г.Алматы

Маган унады. Супер

02.02.2021

Дархан Толенбек
г.Алматы

Керемет, тамаша. Рахмет! Керек кезде аламыз Алла разы болсын

17.05.2021

Азамат Гайниев
г.Алматы

Керемет көмектесті рахмет!

28.03.2021

Санавар Туремуратова
г.Алматы

Бəрі керемет👍 Тез əрі оңай.

03.05.2021

Арман Жаманкараев
г.Алматы

Kreditomat - гениальное и полезное приложение для всего населения Казахстана. Я в восторге. Никаких минусов. 100% плюсов. Комментарий мой очевиден и положителен. Ставлю 5 звёзд. Естественно 5 звёзд. Спасибо Kreditomat!

01.03.2021

Elena Olmisekova
г.Алматы

Отличное приложение. Одобрили сразу, сняла без всяких карт по коду в банкомате. Спасибо за отличный сервис.

05.05.2021

Индира Боранбаева
г.Алматы

Ни разу не подводил Kreditomat. Начинала с 10 тысяч тенге, сейчас могу взять 130 000 тенге. Когда реально нужны деньги смело идёшь и берёшь. Не нужно звонить искать, просить ни у кого, главное правильно рассчитать время до зарплаты

13.04.2021

Maxim Chigreyev
г.Алматы

Брал заём впервые, очень удивил сервис. Быстрота и оперативность на высоком уровне. Всем советую пользоваться этим приложением. Буду пользоваться в дальнейшем только этим сервисом.

18.05.2021

Бахытжан Омирбек
г.Алматы

Хорошее приложение. Выручает особенно в те дни, когда до зарплаты еще неделя. А те люди, кто жалуются, то сами виноваты. Вам пишется когда и сколько возвращать, перед тем как получить деньги. А после того как взяли, будьте любезны платить.

29.03.2021

Мико Одиночка
г.Алматы

Очень удобное приложение и легко все сделать: оформить и получить. Никаких лишних вопросов. Спасибо вам за помощь и удобства. Молодцы!

25.04.2021

Юлия Андронова
г.Алматы

«Kreditomat.kz»- удобный сервис! Выгодные тарифы. Можно получить заём из любого уголка страны, нет необходимости куда-либо идти.

07.05.2021

Юлия Шевелева
г.Алматы

Помогло в нужное время. Займы на карту. Искала много подходящих вариантов, но только это приложение приглянулось мне.

20.03.2021

Ликусик Яук
г.Алматы

Здравствуйте! Ничего не знаю, брала займ и сразу пришли деньги на карту. Благодарю 🥰 выручили прямо в трудную минуту, столько радости было.

10.05.2021

Нур Кз
г.Алматы

Пользуюсь этим приложением уже давно, поднялся до статуса “лейтенанта” и сумма займа 145.000 тенге. Одобрение моментальное и 100% !!! ТАК ЧТО ВСЕМ СОВЕТУЮ!!!

21.04.2021

Ерасыл Пулатов
г.Алматы

Өте керемет. Акша керек кезде береді

28.03.2021

Жанна Ильясова
г.Алматы

Маган унады. Супер

02.02.2021

Дархан Толенбек
г.Алматы

Керемет, тамаша. Рахмет! Керек кезде аламыз Алла разы болсын

17.05.2021

Азамат Гайниев
г.Алматы

Керемет көмектесті рахмет!

28.03.2021

Санавар Туремуратова
г.Алматы

Бəрі керемет👍 Тез əрі оңай.

03.05.2021

Рейтинг пользователей для данного продукта

11 011 голосов

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