Быстрый займ онлайн в мобильном приложении Kreditomat

В Kreditomat.kz можно получить деньги всего за минуту,

без заполнения анкет, без справок и поручителей,

одобрением до 100% во всех городах Казахстана 24/7

и получением средств на карту, наличными без карты по коду в банкомате, наличными через терминал Kreditomat.kz.



Компания находится в постоянном развитии и подключает все больше удобных услуг для клиента. Следите за нашими обновлениями в социальных сетях: Instagram

У нашего клиента больше нет необходимости обращаться в банк или заполнять анкеты на сайтах МФО, тратить свое время на очереди, бюрократические процедуры и долго ждать.

3 простых шага помогут получить микрокредит в рекордно быстрые сроки:

- Скачать приложение и ввести номер мобильного телефона;

- Сделать селфи и фото удостоверения личности с 2-х сторон;

- Выбрать сумму, принять условия договора и получить деньги удобным способом.



В Казахстане и во всем мире никто не выдает микрокредит быстрее, чем Kreditomat.kz.



Преимущества Kreditomat.kz:

- Самое быстрое рассмотрение заявки



Приложение автоматически принимает решение по заявке с одобрением до 100% в течение нескольких секунд. Весь процесс скачивания, регистрации и подачи заявки занимает не более минуты. Деньги вы получаете моментально

- Работаем 24/7

Наш сервис работает круглосуточно. Вы можете получить деньги в любой момент, когда они вам понадобились.

- Простые и понятные условия

Удобное, быстрое и простое получение микрокредита без справок и поручителей. Необходимо только удостоверение личности и номер мобильного телефона

-Различные способы получения денег:

- на карту любого банка;

- наличными без карты в банкоматах Halyk Bank;

- наличными без карты в терминалах Kreditomat.kz;

- на Qiwi-кошелек.



Дополнительные услуги в процессе подключения, следите за обновлениями Kreditomat.kz

Ответственность и гарантия безопасности

Микрокредит мобильном приложении Kreditomat.kz— это безопасный способ быстро получить деньги, не выходя из дома. При оформлении не нужны справки и документы. Отсутствуют скрытые платежи и комиссии. Мы гарантируем полную конфиденциальность и безопасность хранения данных клиента. Уникальные скоринговые алгоритмы и программы позволяют мгновенно идентифицировать клиента, подавшего заявку. Обмануть систему невозможно, а попытки сделать это, приводят к тому, что такой клиент сразу заносится в глобальный black list, и больше никогда не сможет воспользоваться услугами финансовых компаний.

Персональные данные и сопутствующая информация, которую заёмщик предоставляет при регистрации и подаче заявки, полностью конфиденциальна, и не будет использована третьими лицами.

